為協助臺灣遊戲業者拓展國際市場，外貿協會連續18年組團參加東京電玩展。2020年受到新冠肺炎疫情影響，該展改以線上展方式辦理，這是24年來主辦單位首次在線上辦展。貿協籌組18家業者參加9月23日至27日舉辦之2020年東京電玩展線上展(TOKYO GAME SHOW 2020 ONLINE，簡稱TGS2020 ONLINE)，透過雲端開拓日本及國際遊戲市場商機。

今年外貿協會計徵集亞納迪數位、海盜船電子、迅華科技、微星科技、摩鉅科技、樂美館等18家業者參展，透過官方網站向國際買家介紹新作品及服務，同時透過商務洽談媒合系統(Business Matching System)，與來自全球的外商洽談遊戲海外市場發行、代理、合作開發、VR內容、美術設計、遊戲在地化、遊戲平台，以及電競周邊硬體設備推廣等合作項目，預計可在展覽期間進行逾200場次線上視訊洽談會。

據主辦單位官方資訊，本次 TGS2020 ONLINE有402家參展商(包含日本204家、海外198家)參與線上展出，展期間規劃逾50場次主題演講、專家對談、參展公司發表及e-Sports X電競比賽，將透過YouTube、Twitter、Twitch、niconico、TikTok Live、中國大陸鬥魚、Bilibili、抖音等影音平台播放，並攜手Amazon日本亞馬遜合作設立線上展區，與主會場相互串聯，讓更多玩家從多元管道獲得遊戲新資訊。

新冠肺炎疫情全球大蔓延，外貿協會積極規劃辦理數位遊戲產業推廣活動，除參加東京電玩展線上展，亦規劃組團參加美國遊戲商務媒合大會(Game Connection America)。

(時報資訊)