美國總統川普23日在白宮記者會上被問及如果輸了11月總統大選，會否讓政權和平轉移？他不願正面承諾，稱要再看看發生什麼事。

美國總統川普如果輸了11月總統大選，他昨（23）日仍拒絕承諾會讓政權和平轉移。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《今日美國報》（USA Today）報導，美國總統川普昨日被問及如果輸掉11月總統大選，他會否讓政權和平轉移時，他不願給予正面承諾，回應稱「我們必須要看看發生了什麼事」。

他接著點出郵寄投票（mail-in voting）造成的弊端是他不願承諾的原因，「你知道我一直都在強烈抱怨投票，投票是個災難。」

因應新冠肺炎疫情，美國各州採取郵寄投票方式，將選票寄給選民，選民圈選完再寄回選舉辦公室計票。不過川普一直以來聲稱郵寄投票會造成選舉舞弊，他更稱如果11月選舉被操縱，只會讓拜登獲勝。

不論是4年前或是今年大選，川普一直以來都拒絕掛保證會接受大選結果，今年7月下旬他接受福斯新聞節目專訪時，就拒絕承諾接受選舉結果，僅表示「這我要再看看」，9月中，他在造勢活動上更稱自己不僅會贏得今年選舉，還打算在2024年再選一次，讓自己連做3任總統。

針對川普似乎不願接受選舉結果，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前曾表示，她到時候會用除害蟲的方式將川普用煙「熏出」白宮。

目前川普在全國民調中仍落後拜登，不過兩人在關鍵搖擺州的支持度相當接近。

(中時新聞網)