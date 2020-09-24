情侶間難免會發生爭吵，但如果要求對方原諒的方式太超過，就難長久相處。日前有一名女子疑似男友說了讓她生氣的話、加上沒有及時回訊息，氣得要求對方交出1萬字的悔過書，雖然男友乖乖照寫，但女子看完悔過書更生氣，怒罵男友是「渣男」，網友們得知原因都看不下去，一面倒勸男子趕快分子。

從該女子在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出的對話截圖可見，兩人吵架後，女子氣憤地要求男友必須在晚上10點之前交出1萬字悔過書，否則就要分手。男友雖然無奈，仍答應她的要求，並提前在下午2點左右交出悔過書，請求她的原諒。

不料，女子一拿到手就把悔過書丟到「字數計算」網站，結果發現悔過書的字數只有9771字，氣得傳訊罵道「想用標點符號唬我是不是？！」。男友見她氣沒消，反而更氣，傻眼回：「所以妳在意的只有字數是不是，我辛苦打了什麼都不重要是嗎？」。女子則回「對啦怎樣，你完全想唬爛敷衍我而已啊」。

男子看後無法忍受撂下狠話：「X妳X給我滾，當我白癡，浪費那麼多時間」。女子不但沒反省，還發文罵男友：「渣男就是低EQ、沒耐心、愛腦羞成怒的生物吧」，並寫下「心如刀割，付出再多還是被傷害了，你沒達成要求就注定失格了」。

這篇討拍文曝光後，網友們紛紛一面倒力挺男友「看到男的前面這麼卑微我都替他哭了，但是看到最後，我確定他是真男人了」、「是妳找碴吧」、「這男的願意打這麼多字已經很棒了，該偷笑了吧，多少男人會願意打這麼多字的」「這樣叫低EQ沒耐心？真是夠了」、「厲害了，這麼奇葩文呀」、「好男孩值得更好的」、「幼稚行為，恭喜男的解脫」。

(中時新聞網)