中共黨媒《人民日報》海外版24日刊文指出，日前，美國務次卿柯拉克、美衛生部長阿札爾相繼訪台。民進黨當局藉機極力渲染所謂的台美實質關係「突破」，配合美國演出。在本已緊張的兩岸關係形勢下，民進黨當局還一邊倒配合美國打「台灣牌」，甚至企圖利用美國因素漁利，台灣社會各界對此必須高度警惕。美國縱容和支持台獨是為了自身利益，即控制美國遏華第一島鏈的重要節點，製造兩岸分割、對立，強化兩岸緊張關係和民意對峙，使台灣綁定在美國的戰略棋盤上，喪失自身的自主性和選擇權。

文章表示，民進黨當局為了「謀獨、脫中」，採取對美國「一邊倒」政策，甘願充當美國的棋子，對美國打「台灣牌」言聽計從，從政治意識形態、經貿科技、軍事安全等各方面加以對接。民進黨「親美反中」「聯美抗中」的居心和行徑，將台灣民眾綁上台獨戰車，也將台灣推向險境。

文章指，今年以來，美國務院不斷出招挑釁一中原則，美保守派還主張將所謂的「對台協防」問題由傳統「戰略模糊」調整為「戰略清晰」。民進黨當局藉此強化美國「挺台論」，向台灣民眾傳播「台獨無害論」，將台灣安全寄託在虛幻的美國協防上。

然而，當前台海地區軍事態勢「陸強台弱」的格局不斷強化，美國軍事介入的戰略成本、安全代價將史無前例。對台灣而言，美國「為台獨而戰」是虛無縹緲的幻想。美國只是將台灣視為可交易和犧牲的棋子。這已使得今年台灣對「台灣處於數十年來最危險時刻」的擔憂明顯升高，甚至出現「首戰即終戰」的聲音。

美國高官頻頻訪台，除了製造虛幻的政治效應，對台灣社會有百害而無一利。反而是華府利用民進黨當局急欲啟動與美經貿談判，迫使台灣開放含有瘦肉精的美豬肉進口，嚴重損害台灣民眾健康。

文章認為，台灣越來越多的人質疑：「開放美豬能換得台美FTA嗎？」在台美貿易談判中，台灣處於被動地位，華府當然優先維護美國經濟和貿易利益，不會因為民進黨充當美國棋子而改變政策。台灣各界須警惕，一旦美台開啟貿易談判，美方勢必壓迫台灣開放更多的市場，包括要求台灣減少農產品進口的配額，擴大轉基因食品和金融業市場開放等，屆時民進黨當局只能被迫接受。

文章表示，隨著綜合實力增長和率先控制新冠肺炎疫情，中國大陸穩控台海局勢、反對外部勢力干預的「工具箱」充足，可以根據事態發展作出相應的反應和處置。

文章稱，阿札爾、柯拉克訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是對中國的政治挑釁，破壞中美關係和台海和平穩定，中方必將採取正當反制措施。

(中時 )