子瑜發文。（圖／翻攝自twicetagram IG）
子瑜發文。（圖／翻攝自twicetagram IG）
在 Instagram 查看這則貼文

원래 입양하려고 오늘 애들 보러가기로 했는데 구찌가 어제 오후에 우리를 떠났어요 구찌 우리에게 좋은추억들을 남겨줘서 고마워.더 좋은데 가서 잘 있어야 해!우린 여기에 기도 하고 있을게. 本來打算要去領養一對母女 9/24去看她們 你卻在昨日離開了我們的家庭 我們的寶貝酷吉 你真的走了 每次回家都會很珍惜跟你相處 好好摸摸你親你 因為不知道什麼時候再見 也不知道能不能再見 尤其每年能回家看你的次數不多 沒見你幾次你已經快滿十一年了 知道你的健康也慢慢變得不好 聽到你離開了 心裡真的很傷心難過 你是一隻溫柔體貼可愛帥氣聰明善良的狗狗 有著獨特的性格魅力 會在旁邊默默的觀察 跟著我們開心難過 好幸運有你的陪伴 謝謝你酷吉 陪伴我們這麼多年 你對我們來說已經是家人了 我們會想念你 記得你掛著鈴鐺走路時噹噹噹的聲音 還有你的叫聲 跟你圓滾滾的漂亮大眼睛 希望你到另一個世界能快樂 酷吉我們愛你 祈禱你到更好的地方去

TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 張貼

台灣女孩周子瑜5年前以韓國女團TWICE成員身分出道，21歲的她離鄉打拚，每逢佳節總不忘回台灣陪伴家人，子瑜過去只要回台灣，幾乎都會在TWICE官方IG曬出跟家中愛犬「酷吉」的合影，酷吉萌萌的大眼睛和子瑜超相像，被粉絲笑說出鏡率之高有如「TWICE第十位成員」，昨(23日)子瑜則分享噩耗，宣布和她相伴11年的酷吉過世了。

子瑜2015年參加韓國女團選拔節目《SIXTEEN》，後來被JYP娛樂相中成為追加成員，同年10月TWICE推出首張迷你專輯，人氣扶搖直上，隔年卻發生黃安舉報事件，去年子瑜跟成員在直播時，有狂粉預告要對子瑜不利，讓粉絲十分擔憂，還有私生飯追求風波，可說人紅是非多。

子瑜5年前出道。（圖／中時資料照片）
子瑜5年前出道。（圖／中時資料照片）

出道5年的子瑜表現有目共睹，還連續5年登上美國電影網站TC Candler百大美顏評選，今年5月JYP娛樂推出TWICE紀錄片，子瑜提到家人一度紅了眼眶，但仍努力擠出笑容。昨她宣布噩耗透露愛犬酷吉猝逝，「你真的走了，每次回家都會很珍惜跟你相處，好好摸摸你親你，因為不知道什麼時候再見，也不知道能不能再見，尤其每年能回家看你的次數不多。」

子瑜也說酷吉已經11歲了，知道近年他健康不好，心情也變差，「你是一隻溫柔體貼可愛帥氣聰明善良的狗狗，有著獨特的性格魅力，會在旁邊默默的觀察，跟著我們開心難過」，她會想念酷吉圓滾滾的大眼睛跟掛著鈴鐺走路的聲音與叫聲，「希望你到另一個世界能快樂，酷吉我們愛你，祈禱你到更好的地方去」。

千億女富豪逝世13年 小22歲情人出書爆「3人行」內幕
178cm爆乳正妹遭奧迪男友「劈8女」委屈吐真相
吳淡如拒月入72萬開新節目 擬退休線上讀博士

(中時新聞網)

#子瑜 #酷吉 #TWICE #愛犬 #周子瑜