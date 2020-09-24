子瑜發文。（圖／翻攝自twicetagram IG）

台灣女孩周子瑜5年前以韓國女團TWICE成員身分出道，21歲的她離鄉打拚，每逢佳節總不忘回台灣陪伴家人，子瑜過去只要回台灣，幾乎都會在TWICE官方IG曬出跟家中愛犬「酷吉」的合影，酷吉萌萌的大眼睛和子瑜超相像，被粉絲笑說出鏡率之高有如「TWICE第十位成員」，昨(23日)子瑜則分享噩耗，宣布和她相伴11年的酷吉過世了。

子瑜2015年參加韓國女團選拔節目《SIXTEEN》，後來被JYP娛樂相中成為追加成員，同年10月TWICE推出首張迷你專輯，人氣扶搖直上，隔年卻發生黃安舉報事件，去年子瑜跟成員在直播時，有狂粉預告要對子瑜不利，讓粉絲十分擔憂，還有私生飯追求風波，可說人紅是非多。

子瑜5年前出道。（圖／中時資料照片）

出道5年的子瑜表現有目共睹，還連續5年登上美國電影網站TC Candler百大美顏評選，今年5月JYP娛樂推出TWICE紀錄片，子瑜提到家人一度紅了眼眶，但仍努力擠出笑容。昨她宣布噩耗透露愛犬酷吉猝逝，「你真的走了，每次回家都會很珍惜跟你相處，好好摸摸你親你，因為不知道什麼時候再見，也不知道能不能再見，尤其每年能回家看你的次數不多。」

子瑜也說酷吉已經11歲了，知道近年他健康不好，心情也變差，「你是一隻溫柔體貼可愛帥氣聰明善良的狗狗，有著獨特的性格魅力，會在旁邊默默的觀察，跟著我們開心難過」，她會想念酷吉圓滾滾的大眼睛跟掛著鈴鐺走路的聲音與叫聲，「希望你到另一個世界能快樂，酷吉我們愛你，祈禱你到更好的地方去」。

(中時新聞網)