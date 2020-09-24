批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

大台北市區上空早上約莫六、七點間，出現「戰機」高速掠過，不僅發出「轟隆隆」巨響且戰機不只一架，讓不少民眾大一早被吵醒，嚇破膽以為兩岸真的開戰了！據了解，這是幻象等戰機在為國慶預演做路線勘查，並非特殊狀況。網友直言，台灣年輕人沒經歷過戰爭，光看到一架戰機就反應這麼大，那還敢整天嗆大陸？

今日PTT論壇被一連串「戰機」文洗版，網友紛紛發表「戰機高速掠過台北市區」、「戰機高速掠過台北市區」、「總統府上空戰機呼嘯而過好幾趟」、「哇靠！大安區飛過戰機！！」文章，討論極為熱烈。網友則留言：「對！超級大聲！而且有兩波」、「超恐怖」、「嚇死人」、「有夠大聲！直接被吵醒」、「我大安區聽到嚇死，失眠到現在」、「剛有聽到，東區超大聲怕.jpg」、「正想問，還想說是不是飛彈？」「大陸如果要打台灣，第一個就是打台北」、「共軍真的打過來了？」「兩岸真的開戰了？」「打起來了？」

據了解，其實這是早上幻象等部分表演機出動為國慶預演進行路線勘查，所以並非特殊狀況，請民眾不必擔心；後續還有陸航CH-47一架、AH-1w眼鏡蛇直升機二架，稍後又會有F-16三架、3架雷虎小組AT-3三架飛過台北市上空。

對此，不少人也直言：「一架戰機嚇成這樣，還敢喊開戰？」「整天嗆大陸的在哪裡？」「你們的台灣價值勒？」「不是很厲害？」「現在知道戰爭的可怕了吧」、「平常過太好，不知道真正的戰爭比這恐怖萬倍」、「現在年輕人太幸福了」、「台北市人是不是沒看過戰機？」

(中時新聞網)