大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤，前往四分局及各派出所慰問，由第四分局長吳耀南陪同致贈各所隊文旦中秋禮盒，以慰勞同仁辛勞。（警方提供／陳世宗台中傳真）

大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤，前往四分局及各派出所慰問，由第四分局長吳耀南陪同致贈各所隊文旦中秋禮盒，以慰勞同仁辛勞。（警方提供／陳世宗台中傳真）

中秋佳節即將到來，台中市大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤有感於警察同仁辛勞付出，總是犧牲假期為地方治安及交通努力不懈，特於日前下午親自前往本分局及各派出所，由第四分局長吳耀南陪同致贈各所隊文旦中秋禮盒，以慰勞同仁辛勞，並預祝警察同仁秋節愉快。

警方指出，今年中秋節將有四天(10月1日至4日)連假，林忠坤深知警察工作需要日夜輪班，24小時輪值堅守崗位服務民眾，為維護社會治安，常因工作需要而犧牲與家人節日團聚的幸福時光，所以特別挑選麻豆老欉文旦親自前往各所隊慰勞辛苦的警察同仁。

林忠坤表示，他代表全體警友辦事處致贈文旦給各位，於中秋節前夕向各位同仁說聲「大家辛苦了」！敬祝大家「中秋節快樂」！現場響起熱烈掌聲，並由分局長吳耀南代表接受，代表所有同仁向警友辦事處主任表達感謝之意。

警四分局長吳耀南表示，警友辦事處一直以來都是警察最好的夥伴，不論逢年過節或是破獲大小刑案，總是在第一時間伸出溫暖的雙手，慰問辛勤工作的同仁，讓同仁倍感溫馨，正是警察最堅實的後盾！同仁將持續用心努力做好維護地方治安、交通及為民服務之工作，讓民眾能在一個安全、安心的優質環境裡安居樂業，以回饋大家的支持與鼓勵！

(中時 )