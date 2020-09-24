藝人小鬼（黃鴻升）過世，在法醫初步判斷後，經紀人對外說死因是主動脈剝離，事實上36歲因主動脈剝離死亡，沒有想像中少見，如果遺傳帶有主動脈缺陷，就有可能在步入中年左右出現症狀，一般人則在55歲後較容易出現。醫生建議，一旦知道有家族史或心血管疾病，一定要接受治療與維持健康生活形態。

基因遺傳缺陷讓主動脈容易有「破口」 撕裂疼痛胸口與背部都會

台北榮總院內科部心臟科主治醫師陳震寰表示，36歲發生主動脈剝離，很可能跟遺傳基因有關，部分民眾在主動脈的血管壁上，某個部位會比較脆弱，當心臟打出血液不斷衝擊主動脈時，脆弱部位就有可能受傷出現缺口，血液會流到血管壁中，在長時間作用下，主動脈血管壁會因缺口注入血液，承擔壓力能力就變差。

陳震寰持續說明，當主動脈血管壁承受不住壓力導致剝離，病患會因不同撕裂點，感受到不同走向的劇烈疼痛，部分病患是突然背部一陣撕裂感疼痛，接著疼痛往前胸走；也有病患是反過來，先前胸劇烈疼痛，再往後背移動，根據剝離部位不同，有可能誘發腦中風、心臟冠狀動脈堵塞、體內出血等，都有危害生命的危險。

高血壓、血管鈣化、血管纖維化 也容易發生主動脈剝離

然而不僅基因缺陷，其實很多人都有主動脈剝離危險因子，國泰醫院心血管中心病房主任醫師黃奭毓表示，除了先天性原因外，男性在55歲、女性在65歲就會漸漸增加主動脈剝離發生風險，危險因子包還高血壓、血管鈣化、血管纖維化等，當心血管無法承受瞬間高血壓，就很容易觸發主動脈剝離發生。

黃奭毓接續解釋，心臟把血液打出來，會朝著不同部位分流，可分為升主動脈、主動脈弓、降主動脈、腹主動脈等，不同部位主動脈剝離，痛的部位與嚴重程度也都不一樣，越靠近心臟就越危險，有些病患發生病兆後，還可以到門診或急診接受緊急處置，也有一發生主動脈剝離，到失去生命也就幾分鐘的時間。

發現三高務必接受治療 同時保持健康生活習慣

黃奭毓強調，如果已經知道自己可能有遺傳缺陷，或是有高血壓、高血脂、高血糖（三高）等症狀，就必須特別注意，首先務必遵照醫師指示接受治療，規律服藥控制三高，再來就是生活習慣要良好改變，飲食健康、不抽菸酗酒、睡眠時間充足、情緒保持穩定，當生活習慣穩定，就要維持規律運動。

黃奭毓特別說，部分民眾可能認為只要運動就能降低許多疾病風險，但生活形態沒有改變，突然運動想要維持健康，可能發生意外風險更高。因此，最好生活習慣能穩定，再來計畫運動方式，例如，每周能有3天，運動30分鐘以上、心跳在120到130之間，當身體健康維持好，即便發生主動脈剝離，立即損害生命的機率就可能降低。

尋求營養師專業 規劃符合個人的飲食處方

黃奭毓補充，現在資訊流通已經非常充沛，很多人都知道什麼食物對心血管風險較高，什麼食物能降低疾病發生風險，但飲食每個人狀況都不同，體質、喜好、生活方式等因素，都會左右食物選選擇，建議最好尋求營養師專業意見，根據個人體質與生活習慣，調配出最合適的個人飲食方式，維持心血管健康。

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(中時新聞網)