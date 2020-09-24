根據美國數據網站FTE更新的4隊預測奪冠數據，熱火奪冠機率43%最高，塞爾提克30%緊追在後，湖人只有19%，至於墊底的金塊僅8%。

熱火是季後賽最大的黑馬，前兩輪只輸了一場比賽，對手還包括例行賽全聯盟戰績最好的公鹿，展示出強大的團隊作戰能力。目前的東區冠軍系列賽以2比1領先塞爾提克。FTE更新的預測數據中，熱火擊敗塞爾提克晉級總決賽的機率為61%，奪得總冠軍的機率高達43%。

綠衫軍目前在東區冠軍系列賽1比2落後熱火，隨著戈登海沃德傷愈復出，塞爾提克的實力得到進一步提升，0比2扳回一城也讓他們的信心得到極大提升。FTE預測塞爾提克逆轉擊敗熱火晉級總決賽的機率為39%，奪得總冠軍的機率有30%。

湖人在第三戰差點就能演出落後20分的逆轉勝戲碼，可惜最終還是吞下敗仗，但仍以2比1領先金塊，FTE預測湖人擊敗金塊晉級的機率71%，比賽前的83%降低了12%，奪得總冠軍的機率19%，比賽前的22%降低了3%。

金塊將系列賽扳成1比2，FTE預測逆轉湖人晉級總決賽機率提升了12%，來到29%，奪得總冠軍的機率提升了3%，來到8%。

(中時 )