加州州長紐森（Gavin Newsom）23日（周三）宣布，加州訂於2035年開始禁售汽油車與卡車。身為美國汽車最大市場，加州擬提升電動車使用，以減少影響氣候變遷的碳排放量。

此為美國各州之間到目前為止為減少汽車排放最積極的政策，目標在於終結燃油內燃機引擎使用，這與川普政府支持化石燃料的政策也背道而馳。

紐森本月稍早曾宣布，有鑑於野火肆虐情況空前嚴重，將加速實施該州原本就相當積極的環保政策，俾以對抗氣候變遷。

(工商 )