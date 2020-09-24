加州宣布2035年開始禁售汽油車 09:092020/09/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州州長紐森（Gavin Newsom）23日（周三）宣布，加州訂於2035年開始禁售汽油車與卡車。身為美國汽車最大市場，加州擬提升電動車使用，以減少影響氣候變遷的碳排放量。 此為美國各州之間到目前為止為減少汽車排放最積極的政策，目標在於終結燃油內燃機引擎使用，這與川普政府支持化石燃料的政策也背道而馳。 紐森本月稍早曾宣布，有鑑於野火肆虐情況空前嚴重，將加速實施該州原本就相當積極的環保政策，俾以對抗氣候變遷。 (工商 ) #加州 #汽油車 #紐森 #美國 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－季底結帳壓力，指數回測季線支撐 04:102020/09/24 證券．權證 清晨開200多萬跑車送女友人 運將疑沒繫安全帶拋出車亡 14:422020/09/23 兩岸 遠百低碳節電 營業成本大減 04:102020/09/24 產業特刊 特斯拉電池日沒驚喜 盤後續跌2天內蒸發近1.5兆 09:082020/09/23 財經 還靠美國重返聯合國？ 04:102020/09/24 時論廣場 裕日車創新風雲賞 逢甲大學師生脫穎而出得新車 17:102020/09/23 財經 美國海岸防衛艦失火 奮鬥90分鐘後撲滅 20:332020/09/23 軍事 物流車大增 牌照稅進補 04:102020/09/24 金融．稅務 賣二手車發大財！ 疫情加持 美父子檔1日賺1450億 22:302020/09/23 財經 電池日講空話 特斯拉慘跌 04:102020/09/24 全球財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 即時 空頭凶狠 搶台積小心割韭菜！專家爆散戶撿槍買點 - 即時 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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