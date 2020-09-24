(更新指數)至10點35分止，大盤跌263點，約2%，暫報12320.37點。權值股龍頭台積電跌1.96%，暫報425元。

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美股周三4大指數一起跳水，台積電ADR跌逾3%，台股早盤也應聲倒地，爆跌逾173點，暫報12410.54點，季線12570點失守，恐回測8 月 20 日 收盤12362低點。台積電早盤跌1.61%，暫報426.5元，填息之路依然漫長。

周三美股科技5巨頭跌幅都超過2%，蘋果、亞馬遜均跌逾4%，能源股包括雪佛龍等也成重災區，道瓊工業指數大殺525.05點，那斯達克沉3.02%。22日電池日主要在畫大餅的特斯拉股價遭重創，續跌10.34%，比380美元大關只高0.36美元。

台新投顧副總黃文清對表示，從3月下旬台股反彈以來，指數都沒有跌破季線，一旦跌破，就代表台股要進入中段整理，整理時間可能要拉到11月之後。華南投顧董事長儲祥生認為，後市還是要看美股表現，目前對台股看法是「要保守，但不要悲觀」。

第一金投顧董事長陳奕光認為，加權指數本波多次挑戰歷史高點不成，轉為修正格局維持大箱型整理，而在短期均線下彎且成交量能偏低，且當沖比重不降反升維持在2成上下，更顯示願意留倉意願偏低，股價續航力變差，不利於多頭再度上攻，操作上建議等待止穩後再動作。

選股部分，陳奕光表示，根據研調機構HIS數據顯示，9月面板報價續漲，且大尺寸漲幅較8月持續擴大，除了來自於需求端的持續回補，供給端則是在韓廠相繼退出之後，供需比更為健康，群創、友達下半年以至於2021年營運漸入佳境，目前股價淨值比依舊偏低，值得觀察；其他如能見度高的風電族群、抑或是進入備貨旺季低基期的蘋概類股，同樣可以留意。

(中時新聞網)