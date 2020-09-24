北市內湖區康樂隧道，昨（23）日清晨4點多發生一起酒駕車禍，1輛價值近300萬的賓士C-Class轎車，從大湖往康樂街出口，在隧道內，先擦撞車道中間的塑膠護欄，接著失控向左，撞擊人行道的鐵護欄，最後整輛車90％「黏」隧道壁，事故過程200公尺，警察到場後，發現陳姓駕駛酒測值0.69mg／L，由於車身幾近報廢，車主全身僅擦挫傷並無大礙，讓人直呼太神奇。

據《ETtoday新聞雲》報導，賓士C300內前後有9顆安全氣囊，包括駕駛座和副駕駛座下方各一顆；駕駛座方向盤有一顆，除了兩邊的A柱塞滿安全氣囊，保護頭部不受撞擊，側邊也各有一顆，後座C柱各有一顆保護乘客，防止頭部、側邊撞擊，前後形成保護網。

一般來說，車內的安全氣囊位置都會有標示，以這輛C300來說，除撞擊點多半在右邊，並非在駕駛座的左邊，車內9顆安全氣囊第一時間同時爆開，也是駕駛只受到輕傷的主因。

整起事件，陳姓駕駛事後向警方供稱在家喝酒，因心情不佳，開著百萬名車出門兜風，打算「散散心」，不料在隧道內車速過快，先撞塑膠護欄，直接「騎上」隧道內人行道，愛車面目全非，有如一堆廢鐵，而當時車內9顆安全氣囊第一時間同時爆開，也讓駕駛僅受輕傷，讓修車師傅直呼他真是「天之驕子」。

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(中時新聞網)