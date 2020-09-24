數據顯示美國商業活動降溫，以及國會推出更多財政激勵措施的進展仍陷僵局，加劇投資人對經濟前景的擔憂，而新冠肺炎疫情仍然未獲控制，亦削弱市場信心，由科技股領跌，周三華爾街主要指數重挫，道瓊指數大跌逾500點，標普500指數跌逾2%，那斯達克指數急挫3%。

周三收盤，道瓊工業指數跌525.05點或1.92%，為26,763.13點。標普500指數跌78.65點或2.37%，為3,236.92點，創下7月下旬以來的新低點，與3周前創下的歷史收盤高點相比已下跌9.6%，這表示該指數距離跌入修正區已不到0.5個百分點。上周進入修正區的那斯達克指數大跌330.65點或3.02%，收在10,632.99點。

標普11大類股全面收黑。能源股重挫4.55%，創下7月9日以來最大單日跌幅，表現最為疲弱。科技股指數跌3.21%，跌幅排名第二。

Glenmede私人財富部門投資長Jason Pride表示，經濟活動目前處於疫情爆發前的約八成左右，在疫苗到位之前不會回復正常水準。「我們正處在一個較難再推進一點復甦、再推進一點解封的階段，我們仍在復甦，但進展比解封後的頭三個月緩慢」。

美國聯準會主席鮑爾周三表示，聯準會不打算對「中小企業貸款計畫」（Main Street Business Lending Program）做出任何「重大」改變，並表示聯準會與國會在促進經濟復甦上都必須「堅持下去」。

Baird投資策略師Willie Delwiche表示，未能提出更多激勵措施的時間越久，維持經濟增長的困難度就越高。

根據財經數據服務公司IHS Markit公布的9月採購經理人（PMI）調查報導，美國製造業強勁增長，但服務業擴張放緩，使整體經濟成長動能減弱。隨著氣溫下降，新冠肺炎疫情恐將再度激升的擔憂正在升高。

美國司法部公布一項旨在改革網路公司享有之法律豁免權的法案，推進川普總統今年稍早前要求加強監督科技公司的計畫，亦為市場帶來壓力。該法案尚需國會通過。

亞馬遜、網飛分別下挫4.1%與4.2%，拖累「Big Tech」科技巨頭集體走跌，臉書跌2.3%、Alphabet跌3.5%，蘋果跌4.2%，微軟跌3.3%。自9月以來，臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、Alphabet和微軟的股價均下跌了至少11%。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，這種從科技股轉向周期型股票的輪動自9月開始起跑，9月歷來是一個艱難的月份，而今年9月一直是充滿阻力，今天的盤勢即反映這點。

特斯拉周三股價重挫10.3%，執行長馬斯克在備受期待的「電池日」（Battery Day）發表會上宣布3年內將生產要價僅2.5萬美元的全自駕電動車，但也坦承效能提高數倍、價格不到一半的新電池無法在短期內投入量產，令投資人大失所望。

Nike大漲8.8%，收在127.11美元，創下歷史新高。該公司上季線上銷售業務、尤其是北美市場的網購業務強勁增長，抵銷了傳統實體商店受疫情影響的銷售下滑。

(時報資訊)