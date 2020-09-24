美股昨夜殺聲隆隆，日韓股市今早也雙雙開低走低，台股三大期指齊挫，10月台指期開跌121點、為12407點，隨後大盤開低96.4點、為12487.48點，摔出季線，並在台積電(2330)、大立光(3008)雙雙跌逾1%之下，大盤跌點迅速擴大至逾150點，摜破12500關。

美股昨夜受新冠疫情持續升溫，加上經濟振興方案難產影響，再由科技股下殺領跌，四大指數全面收黑，終場，道指下跌525.05點，或1.92%，收26,763.13點；標普500指數下跌78.65點，或2.37%，收3,236.92點；那指下跌330.65點，或3.02%，收10,632.99點；費半指數下跌53.57點，或2.46%，收2,126.69點。個股方面，蘋果重挫4.2%、特斯拉下殺10.34%、微軟跌3.29%、超微跌3.82%、NVIDIA跌4.07%、亞馬遜跌4.13%；台積電ADR跌3.18％、日月光ADR跌3.13%、台微體ADR跌9.06%、中華電ADR跌1.11%，僅聯電ADR逆勢漲1.4%。

周三台股丟失12600關，下跌61.63點，收12583.88點，驚險守住季線。籌碼面，三大法人周三聯手賣超191.28億元，其中，外資連續5日調節、並擴大賣超119.53億元，投信賣超18.97億元，自營商賣超52.77億元；而國家隊出手救援，統計八大公股行庫買超38億元、為近1個月來最多，連三日買超共91億元。今早受美股挫跌影響，大盤淚別季線。

分析師表示，台股昨日險守季線，但美股四大指數昨夜續挫，那指更重挫3.02%，台股今日季線恐難保，短撐先看12500點關卡。

(時報資訊)