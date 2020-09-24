民進黨立委蘇震清涉貪遭起訴，移審法院時稱自己聯考時英文0分，沒有能力在海外生活，請求交保，引發議論。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪推理後列出蘇震清能夠活下去的地方，並開玩笑表示「蘇震清這傢伙準備逃亡到福建南部（中文+閩南語，飲食氣候又類似）」！

立委集體貪瀆案日前偵結，台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清等12人。蘇震清在移審法院時表示，他沒有逃亡海外的能力，因為外語能力很差，考大學時英文拿0分，根本沒辦法在海外生活，希望能交保，讓他繼續行使立委職權，替國家社會做事。

對此，包正豪在臉書表示，如果這個邏輯（鬼話）成立的話，他決定來推理一下。其中前提為語言能力決定生活環境，條件是蘇震清的英文不好，但會中文，同時通閩南語。包正豪說語言能力決定生活環境，所以中文這個條件就設定可能生活環境，譬如台灣、大陸、東南亞部分地區，以及海外其他國家的華裔社區。這些地方是英文零分的蘇震清能夠活下去的。包正豪推理後驚呼「蘇震清這傢伙準備逃亡到福建南部（中文＋閩南語，飲食氣候又類似）！」

網友則諷刺表示「說不定他有日文能力？」、「可以響應新南向，還是可能跑路啊」、「聯考英文0分原來是值得拿出來說嘴的」、「無恥立委不要污辱英文考零分的人！英文零分跟是否會棄保逃亡海外，根本不相關！若聯考要考邏輯，蘇某肯定也是零分！」。

(中時新聞網)