立法委員陳玉珍發現衛環召委選票蓋錯，藍綠爆發激辯。（圖／摘自陳玉珍臉書直播畫面）

立法院衛環委員會召委投票，除了時力立委王婉諭遭指被民進黨立委洪申翰「騙票」外，投票過程中也被發現有選票蓋了2次章，選舉被迫暫停，藍綠雙方發生激烈爭吵，而陳玉珍的直播影片，疑似也拍到是誰投錯了票。

此次衛環委員會成為兵家必爭之地，唱票時，國民黨立委陳玉珍發現，其中一張投給洪申翰的選票，被蓋了2次章，1個蓋在名字上、1個蓋在投票欄，質疑是否廢票。

陳玉珍質疑，「投票可以蓋兩次嗎？」「這個是蓄意的嗎？表示堅決支持的意思嗎？」並指向洪申翰笑說，「這是很支持你的人，愛你愛得不得了」「誰愛你這麼多？」甚至大唱「請你不要呼喚我的名字～」

不過，雙方激辯火藥味越來越濃，民進黨團總召柯建銘要陳玉珍「母通黑白拗啦（不要硬拗）」，立委鍾佳濱則質疑是根據哪個條款，有說不能蓋2次嗎？「誰說只能蓋一次」。

洪申翰也加入戰局表示，「陳委員，你講很多了，但你講不出個道理」「你講很久了」。陳玉珍爆氣回說，怎麼會沒道理，院長副院長選舉辦法不對嗎？我們院會不能比照院長副院長的選舉辦法嗎？什麼叫講不出道理，「我要離開這裡，你們自己講我無所謂，但你不能隨便給人家扣帽子，大家講法律，這裡是立法院」。

最後會議主席認定該票為有效票，蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票，因此進行抽籤，蔣萬安、陳瑩確定成為召委。

不過，選舉過程陳玉珍全程直播，拍到民進黨立委林淑芬在投票前說了「2個」，遭疑就是她蓋錯票。對此，林淑芬在臉書澄清表示，「我絕對沒有蓋錯票，所以不用再來問我。」

#召委選舉 #不小心在直播中錄到得知是哪一位委員蓋洪申翰蓋了兩次￼￼ 衛環委員會這一席召委很重要，關乎國人的食品衛生安全能不能讓在野黨把關，選舉過程因為有廢票爭議產生，非常的精采￼￼！請大家仔細觀看！￼ 由陳玉珍 珍愛金門發佈於 2020年9月22日 星期二

我絕對沒有蓋錯票， 所以不用再來問我。 由林淑芬發佈於 2020年9月22日 星期二

(中時新聞網)