共軍連日派軍機擾台，戰機甚至跨越海峽中線，也讓台海情勢再度受到關注，兩岸局勢一觸即發！對此，師大政治所教授曲兆祥觀察，中美台三方動作頻頻，但在11月3日美國大選塵埃落定前都是「迷障」。

中國大陸外交部發言人汪文斌聲稱，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。對此，我外交部長吳釗燮受訪回應，台海中線過去這麼多年來，就是一個避免兩岸軍事衝突維持台海和平與穩定的一個象徵，中國大陸外交部有關台海中線的說法，就等於摧毀了台海的現狀。

據《中評網》報導，曲兆祥指出，近期大陸兩天內派出37架軍機進入台灣西南及西北空域，甚至飛越海峽中線，但全台上下卻一點也不緊張，股票也沒跌，這些動作這大家都看得懂、很清楚。

曲兆祥認為，中美台三方關係中包含兩岸關係，一定要到11月3日，美國總統、新政府出現了，新政府到底做什麼動作，才能真正判斷中美台三邊關係是否發生質變。

另外，不少人擔心兩岸是否可能爆發軍事衝突？有專家則是提出2項關鍵分析，指出現在如果爆發戰爭，並不是中國大陸的最佳選項。

(中時新聞網)