國慶空中預演！眾機護衛 CH-47將披國旗飛越總統府

批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

大台北市區上空早上約莫六、七點間，出現「戰機」高速掠過，不僅發出「轟隆隆」巨響且戰機不只一架，讓不少民眾大一早被吵醒，嚇破膽以為兩岸真的開戰了！國防部表示，這是配合今年國慶活動的預演，請大家「麥緊張」；並預告國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目。

今日PTT論壇被一連串「戰機」文洗版，網友紛紛發表「戰機高速掠過台北市區」、「戰機高速掠過台北市區」、「總統府上空戰機呼嘯而過好幾趟」、「哇靠！大安區飛過戰機！！」文章，討論極為熱烈。網友則留言：「對！超級大聲！而且有兩波」、「超恐怖」、「嚇死人」、「有夠大聲！直接被吵醒」、「我大安區聽到嚇死，失眠到現在」、「剛有聽到，東區超大聲怕.jpg」、「正想問，還想說是不是飛彈？」「大陸如果要打台灣，第一個就是打台北」、「共軍真的打過來了？」「兩岸真的開戰了？」「打起來了？」

臉書粉絲專頁「國防部發言人」迅速發文，表示：「最近台北的天空有點喧囂？！大家麥緊張！網路流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？這是假訊息啦！大家請放心，捍衛台海安全，有國軍就安心！」

「國防部發言人」並指出：「近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演。國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，敬請期待！讓我們一起為教官們加油！」

(中時新聞網)