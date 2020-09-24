新北市五股垃圾山不僅華麗變身為綠地公園、電影院，中秋節晚上7點起新冪境綠地公園舉辦中秋音樂會活動，邀請知名樂團、原住民歌手熱唱，穿插猜燈謎、好玩逗趣釣柚子、搖柚子趣味比賽，以及多達70個獎項的歡樂大摸彩，與市民同歡。

「昔日垃圾山、今日新冪境」，五股區長洪崇璉表示，為整頓五股垃圾山，市府經1年多的努力，對公有土地進行整頓綠化，上個月首次在新冪境公園舉辦星光電影院，吸引近千人參與，獲得熱烈的迴響與好評，希望在新冪境再舉辦活動。

洪崇璉說，五股垃圾山已變身為「五股新冪境」，不只提供民眾休閒散步、親子遊戲放電影的場所，公所特於中秋節前，於新冪境辦理中秋音樂會活動，邀請市民們席坐在草地上，吹著微風、仰望星空、一同賞月聽歌，欣賞新冪境的美。

活動當天自下午6點起，現場大會服務台開始發放限量500顆柚子及900張摸彩券，並有柚子趣味競賽，打破你的想像，柚子可以拿來「釣」、還可以拿來「搖」，趣味活動等你來挑戰，優勝者可獲得精美禮物。

另外也特別邀請到由視障樂手與愛好音樂的眼科醫師所組成的Life爵士樂團，以及在地德音國小弦樂團，還有泰雅族情歌王子BilangBatu黃靖恆，為大家帶來一場音樂饗宴。活動中穿插有趣猜燈謎，重頭戲歡樂大摸彩，則有55吋頭獎大電視。

五股區公所表示，參加的民眾可自備墊子，席坐於草地欣賞活動，考量交通安全及活動場地腹地有限，活動會場禁止汽車進入，於26日下午5時至7時於五股工商立體停車場安排接駁專車服務，請民眾多加利用搭乘。

(中時 )