處理器大廠美商超微（AMD）針對Chromebook平台發布首款AMD Ryzen行動處理器以及最新AMD Athlon行動處理器，比前一代產品帶來快達178％的網頁瀏覽速度。透過與Google聯手設計，AMD Ryzen與Athlon 3000 C系列行動處理器陣容首度把「Zen」架構帶到Chromebook，宏碁、華碩、惠普與聯想等紛紛響應將在2020年第4季推出新系統。

AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器的多工與內容創作效能比前一代AMD Chromebook提升高達212％。AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器內建AMD Radeon顯示核心，為Chromebook帶來最強大的顯示效能。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，不論是線上、線下、外出或在家，搭載AMD Ryzen與Athlon處理器的Chromebook結合CPU、繪圖以及整體效能，滿足遠距學習與遠端工作等應用的嚴苛要求，保持生產力與效率。我們非常高興能和宏碁、華碩、Google、惠普、聯想等夥伴合作，推出首波採用AMD Ryzen核心的Chromebook新系統，讓搭載AMD核心的Chromebook機種數量大幅增加，釋出更多效能強大的產品選項。

AMD Ryzen與Athlon 3000 C系列行動處理器 結合強大的「Zen」架構以及傲視同級產品的AMD Radeon顯示核心，搭載AMD處理器的Chromebook在執行網頁瀏覽、多工作業或串流視訊等應用時，能發揮快速的處理與反應速度。省電的3000 C系列行動處理器能夠打造出更薄、更輕的Chromebook機身，並融入更長的電池續航力，以及配備Wi-Fi 6與Bluetooth 5等功能，帶來更完善的連結功能。

AMD Ryzen 7 3700C行動處理器為Chromebook挹注頂尖效能，帶來繪圖效能比前一代AMD Chromebook提升高達251％，辦公室生產力比前一代AMD Chromebook提升高達104％，照片編輯效能比前一代AMD Chromebook提升高達152％。

(工商 )