由亞洲企業商會主辦的第十屆「2020亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Entrepreneurship Award, AREA）」頒獎典禮暨國際高峰會於9月23日在新加坡舉行，今年因受武漢肺炎疫情影響，首次採線上方式舉辦，集保結算所以長期投入「翻轉人生．金融圓夢─大專生金融就業公益專班」榮獲「亞洲企業社會責任獎」-社會公益發展獎，彰顯集保結算所長期投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環保，以行動落實企業社會責任，獲得國際專業評審肯定，深具意義。

亞洲企業社會責任獎為亞洲評價最高的企業社會責任獎項，由非政府組織「亞洲企業商會」於2006年創辦，今年共計有亞洲19個國家、180件參賽，競爭相當激烈，顯示亞洲企業對於「取之於社會，用之於社會」的理念日漸重視。林修銘董事長表示，集保繼連續三年蟬聯天下企業公民獎，及榮獲兩屆TCSA台灣企業永續金獎與社會共融獎後，首次參加國際級的亞洲企業社會責任獎，歷經4個月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，集保從中脫穎而出，以「大專生金融就業公益專班」榮獲「亞洲企業社會責任獎」-社會公益發展獎，實屬殊榮。

景廣俐副總經理指出，集保自2015年起規劃「大專生金融就業公益專班」，在歷任金管會主委支持，並號召證交所、期交所、櫃買中心、財金資訊公司、金融聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等贊助單位，各證券期貨金融同業公會、金控公司、金融機構以及核心開課學校等協辦單位，及證基會的力量，共同推動公益專班。針對因家庭經濟因素需協助的大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化就業競爭力，並於結訓後協助學員就業媒合，讓學員有機會得到穩定的金融專業工作，加速改善家庭經濟，翻轉人生。

集保結算所秉持誠信正直、清新專業、創新發展及永續經營的理念用心經營，同時重視環境、社會及公司治理，在長期以行動落實企業社會責任深耕的基礎下，將持續整合金融產業豐沛的資源，在金融業、弱勢家庭、社會大眾之間，建立一個向上提升的善循環，進而促進階層流動及社會共融，擴大集保CSR影響力，與社會共同邁向更美好的未來。

(工商 )