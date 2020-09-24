美國四大指數走跌，台股受此拖累，加權指數24日開在12,487.48點，跌逾百點、摜破季線，台積電（2330）跳空下跌，開在425.5元，壓抑指數跌幅擴大。

電動車大廠特斯拉召開電池日後股價大跌，拖累科技巨擘走軟，再加上美國商業活動有降溫跡象、國會的財政刺激談判陷入僵局、疫情依舊持續延燒，使得美國四大指數23日全面重挫。

道瓊工業平均指數9月23日下挫1.92％（525.05點）、收26,763.13點。那斯達克指數下挫3.02％（330.65點）、收10,632.99點。費城導體指數下挫2.46％（53.57點）、收2,126.69點。

眾多聯準會（Fed）官員強調，需要更多財政政策來支撐美國經濟，美國國會兩黨遲遲無法達成共識，推出新一輪紓困計畫，使市場對美國經濟感到憂慮，台股隨美股相對補跌，下探季線量縮，外資持續減碼，指數反彈賣壓沉重。

群益期貨副總經理范振鴻指出，距離美國總統選舉剩下40天，美國總統川普在最後一個月，勢必全力在政治上鞏固基本盤，激化社會矛盾強力打壓大陸，如果又碰到新冠肺炎再次爆發，讓美國民眾無法出門投票，11月3日的選舉將有很多變數，多方要謹慎以對美股走勢，台股投資人也要留意。

(工商 )