新北市53歲洗腎多年的曾姓男子，某日洗腎後突然頭暈倒地，昏迷不醒送醫急救後，發現為嚴重心衰竭，院方以低溫療法，減少人體和腦細胞的代謝速度、保護腦部功能，曾男在4天後順利清醒，拔管轉出加護病房，從鬼門關走過了一圈。

衛福部台北醫院表示，有慢性腎衰竭病史的曾男昏倒後被家人發現送醫，剛進急診就突然發生心室纖維顫動併發休克，醫師緊急安排心臟超音波與心導管檢查，發現是擴張性心肌病變合併嚴重心衰竭，治療後病患生命徵象逐漸穩定，但是仍昏迷不醒。

加護病房把握在心跳停止經急救復甦後的黃金6小時內施行低溫療法，讓病人體溫下降、減少人體和腦細胞的代謝速度、保護腦部功能，曾男順利恢復意識，如今不但能正常飲食、能清楚溝通、四肢活動正常，未來可望重返職場，讓家屬非常感謝。

心臟內科主任黃建元說，心衰竭是常見的慢性病症，好發於65歲以上老年人，五年內死亡率達5成，若嚴重心衰竭病人，俗稱心臟麻痺，嚴重恐將致命，近年來研究證實低溫療法可以增加4成的存活率，增加25％的甦醒機會。

不過低溫療法並非適合所有的病人，他說，若有中樞體溫低於32度、嚴重休克、難以控制的出血、無法終止的致命性心律不整、在心跳停止前即有失智或長期意識障礙、嚴重創傷、懷孕或疾病末期的病人，考量身體狀況不宜使用該治療方式。

(中時 )