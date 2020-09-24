在北市信義區被潑糞的邱姓女子，持續在臉書發文，今又在臉書寫下「世界上沒有公平的事情我知道 但是不公平的事情不會太多嗎」26字，疑似暗指酸民。（截自臉書）

在北市信義區影城廣場遭人「屎倒淋頭」的邱姓長髮妹，沒有躲起來自己療傷，不但提告更接受媒體訪問侃侃而談，還天天在臉書發文對抗酸民。她今（24日）晨又在臉書寫下「世界上沒有公平的事情我知道 但是不公平的事情不會太多嗎」，有網友留言要她去看精神科，邱女回嗆：「我建議你去看牙科」。

上週六（19日）發生的當街潑屎事件，持續引爆話題，被潑屎的邱女提告，潑屎的柯姓男子被依公然侮辱罪函辦；且因他的「穢物」嚴重汙染環境，北市環保局依《廢棄物清理法》裁罰最重的6000元罰鍰。

且邱女事後行事相當高調，天天在臉書發文抒發心情、與酸民對嗆，還接受媒體專訪，暢談整起事件，懷疑是因為母親和他人爆發金錢糾紛有關，並在媒體前露出自己傷痕累累的腿部。

邱女22日在臉書發問：「哪個直播平台比較好？」，透露即將要簽約成為直播主，她多次開啟直播，只見她穿著細肩帶的白色小可愛，及黑色運動短褲，不時地在鏡頭前扭腰擺臀，不吝嗇地秀出好身材，甚至還彎腰露出邪惡視角。許多酸民留言攻擊，「現在身上還有屎味嗎」、「你的舞好像在做復建」、「有要代言金針菇嗎？」。

(中時新聞網)