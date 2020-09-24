武藏野の洋菓子「冰烤舒芙蕾」拿下「新北美味好禮」獎項。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

18香頌招牌香頌鳳梨酥，曾榮獲第四屆TraNews台灣百大名店，亦榮獲2014年台北市鳳梨酥大。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

每逢中秋佳節，最令人苦惱的挑選伴手禮回家團圓，新北市林口區公所發掘在地美味，推出「黃金餅」等在地中秋美味禮盒店家介紹，民眾不必大排長龍或舟車遠道買禮盒，讓送禮的開心，收禮的也開心，更為林口宣傳在地特色美食。

林口區長藍品畯表示，初到林口三個月，發現林口有許多美食，但是不一定有推廣至外地，恰逢中秋佳節，看到民眾東奔西跑煩惱買伴手禮，因此希望將林口的巧口藝術蛋糕坊、武藏野の洋菓子、十八香頌等在地美食店家推廣給大眾。

其中有23年歷史的巧口藝術蛋糕坊「黃金餅」，形狀像一小塊黃金磚一樣，代表著林口早期的紅磚產業，外皮奶黃酥皮，香酥不膩，內餡由豆沙、台灣蓮蓉及鹹蛋黃製成，綿密細緻、入口即化中又保留鹹蛋黃特有顆粒感，不甜膩的口感，讓人回味無窮。

8月甫獲新北美味好禮大獎的武藏野の洋菓子，以冰烤舒芙蕾、芝久保の生乳捲拿下「美味好禮」獎項，以師承日本職人技藝與工藝，秉持嚴選台灣有機土雞蛋、新鮮限量製作，在嘴中慢慢化開來，是令人難以忘懷夢幻甜點，彷彿吃到幸福。

「18香頌」招牌香頌鳳梨酥，曾榮獲第四屆TraNews台灣百大名店、 2014年台北市鳳梨酥大賽優勝，有別於一般店家，以八卦山土鳳梨內餡，保留自然清甜，外皮融入原味核桃，外酥內軟的微酸口感，且餅皮降低甜度，更符合現代人的口味。

此外，林口還有許多在地好味道，如彼得潘烘焙坊、理想店鋪、綠色叢林養生機能烘焙坊等在地美食也都是送禮首選，值得推薦，歡迎民眾可以來林口Outlet、竹林山觀音寺、小熊公園、太平濱海步道等景點走走，順道帶個伴手禮回家品嘗。

(中時 )