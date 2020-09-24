巨庭機械因美國房市回溫，對電動工具需求大增而受益，客戶持續追加訂單，第三季營運可優於第二季，11月底前訂單不成問題。巨庭表示，只要新台幣兌美元匯率不大幅升值，第三季有機會轉虧為盈。

巨庭第二季因美國Stanley Black & Decker在內前三大客戶，一度因美國爆發疫情而要求暫緩拉貨，出貨受影響，不過第二季末出貨全面恢復正常。巨庭表示，巨庭外銷以自動刨木機為主，美國FED調降利率，大量釋出資金，游資購買房地產，使得美國房市景氣表現不錯，巨庭前三大客戶近期都追加訂單，第三季出貨比第二季好。巨庭目前在手訂單雖因每個客戶下單有長有短而不同，11月底前，訂單不成問題。

巨庭第二季本業雖有獲利，卻遭新台幣匯率升值侵蝕，每股虧損0.16元，上半年EPS為0.26元。前8月營收13.5億元，年減幅縮至10.77％。巨庭表示，只要新台幣兌美元匯率不大幅升值，第三季有機會轉虧為盈。

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