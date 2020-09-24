搶攻後疫情時代婚宴商機，台北晶華酒店超前部署、以30周慶為名提早啟動2021年婚宴促銷，破天荒釋出2021年30個周末日，以每桌13,900元的價格，鼓勵天下有情人不要猶豫、「早」成眷屬之外，10月底前下訂的新人，並可獲贈總價值超過九萬元的大禮包，禮包內容包括套房升等、餐前雞尾酒派對、香檳塔、婚紗MV拍攝、主題區背版佈置等實用的「晶選好禮十選五」，為2021年台北觀光飯店婚宴促銷大戰開第一槍。

觀光飯店婚宴起桌價，除周日與周末價格有別，訂價並會參考黃曆上的日子出現價差。通常周末的價格一定比其他日子高，周間、午餐的訂價最便宜。如今距2021年還有3個月，台北晶華酒店不僅提早點火發動促銷攻勢，並以近5折的起桌價釋出周末「搶婚」，標榜這30天不僅是「好價日」，對嚮往在高檔五星飯店辦一場浪漫婚宴的準新娘而言也不啻是一「好嫁日」。

新冠肺炎疫來襲，觀光飯店除住房生意受災嚴重，防疫期間宴會生意亦因公司行號全面停止飲宴酬酢，加上新人將辦桌日往後遞延而大受影響。如今台灣防疫有成，解封後宴會市場開始自第三季後段回溫，但仍難彌補一整個上半年嚴重失血。為提早布局2021年生意，台北晶華酒店決定以30周年慶為名並結合「周末婚宴也可享折扣」的訴求，下重手提早卡位，提早引燃2021年台北觀光飯店婚宴大戰的引信，預料必將引發同業跟進。

為使餐飲宴會營收極大化，台北晶華酒店除有3萬元起桌的頂級婚宴外，並自2009年推出「幸福年曆」專案，新人可以不同起桌價選擇在不同的日子舉辦婚宴，「旺日」與「平日」起桌價近乎對折。如航空公司針對不同的「訂位艙等」有不同價格，晶華的此一策略成功達到「營收與產值管理」的目的，並並引起同業跟進。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華推出「加值版幸福年曆」針對2021年先釋出30個周末日讓新人預訂，主要目的是「鼓勵計畫結婚的新人提早下訂」。

台北晶華酒店「幸福年曆」的婚宴場地選項包括有類似私人招待所的一樓「晶華會」，近期全新改裝完成、空間可靈活的四樓「貴賓廳」，以及地下三樓的「晶英會」。菜單選擇標榜龍蝦、鮑魚、雪蛤等高級食材不缺席，現場並有花卉佈置，聲光音響設備、婚顧服務、以及酒水暢飲、蜜月客房等加值好禮。

(工商 )