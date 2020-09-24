網友留言。（摘自宅神朱學恒臉書）

在中美戰略競爭與美國總統大選的複雜背景下，台海局勢危機日漸升高，前總統馬英九更是擔憂提出「首戰即終戰」的說法，引發各界議論。對此，有位學生接受訪問時表示，不認同馬總統觀點，更直言若大陸真打來，台灣就把核電廠都炸掉，這樣對岸東南沿海也都癱瘓了。該學生論點讓宅神大驚，如果解放軍真打來，打到最後勝一兵一卒，最絕望不是行政院長蘇貞昌要用掃把打戰，而是一個學生居然要「火燒自己家」的絕妙好計。

網路媒體《風傳媒》日前針對兩岸議題，在街訪詢問一位學生對於前總統馬英九稱「首戰即終戰」的看法，只見這位學生這樣表示，不是很認同馬英九的觀點，更表示台灣戰機也不是買假的，若對岸真要武統台灣，「台灣雄風飛彈就直接對核一、核二和核三核電廠炸掉，這樣中國東南沿海也都不能用了」。

對此，朱學恒在臉書發文表示，當你還沒解召，知道要跟解放軍打仗要打到最後一兵一卒的時候，什麼樣的事情會讓你感到絕望呢？不是行政院長愛用掃把，也不是買了武器訓練不夠。而是你回頭看到一個兵都沒當過的覺青說如果解放軍打來，他立刻要使用火燒自己家的絕妙好計，用雄風飛彈把本國核電廠炸光光。

宅神臉書。（圖片摘自宅神朱學恒臉書）

朱學恒更表示，這個吐槽點已經太多不知道該怎麼說，也許該同學和同學都是有抗輻射體質的變種人吧。更神的是馬英九也講過失控時可以摧毀核電廠，看來這位同學有當總統的潛力。

底下網友也表示，「這是在搞反串嗎」、「真的打起來，真的要擔心會不會被自己人搞死」、「不愧是紙上談兵啊」！也有網友跟朱學恒表示，「宅大，馬英九講的摧毀核電廠，跟這個X青說的是兩回事。老馬說的是，萬一失控，要先停止反應爐免得輻射外洩，是自拆炸彈的意思」、

(中時新聞網)