據外媒報導，特斯拉對美國政府及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）提起告訴，要求法院宣告政府對中國進口零件徵收關稅此一作法違法，並要求政府連同利息一同歸還特斯拉已支付的款項。

據悉，該案涉及2018年生效的清單3及2019年生效的清單4，前者對從中國進口的2,000億美元商品課徵25％的關稅，後者則是對1,200億美元中國進口商品徵收7.5%的關稅。

特斯拉的律師在文件中指出，「清單3和清單4所徵收的關稅是獨斷且任性的，因為美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，簡稱USTR）並未提供評論的機會，沒有在做決定時考慮相關因素，也沒有在事實與實際情況之間建立合理的連結」。該文件中也點名了美國海關與邊境保護局(CPB) 代理局長摩根(Mark Morgan) 為被告。

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