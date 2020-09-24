新北市最年輕的區長廖武輝（右二），結合金山農產，推廣休閒健康觀光。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

2020金山甘藷季日前圓滿落幕，肥美萬里秋蟹將接續起跑，金山區公所在臉書粉絲專頁舉辦「看影片，抽好禮」抽獎活動，上周由區長廖武輝現場抽出渦輪氣旋健康氣炸鍋、空氣清淨機及除蟎吸塵器等13個大獎，配合「新北健康三寶」的地瓜，讓民眾生活更健康。

金山區長廖武輝表示，金山區甘藷豐收的季節是整個金山區年度盛大的喜事，「金」多謝民眾熱情的參與金山甘藷季。另外，當令蔬果以及觀光景區、地熱資源、休閒農場等都是國內出遊好選擇，金山區四季皆宜、好吃又好玩，歡迎來作客。

時序進入秋季，疫情趨緩，國內旅遊熱度不減、持續發燒，位於國境之北的新北市金山地區正逢甘藷盛產的季節，因金山地區特殊地理位置，從小躺在特有黑壤土裡吹著海風的金山甘藷，在農民的用心栽培下長得細皮嫩肉，特別香甜可口。

廖武輝指出，金山地區農會配合甘藷產季，農會官網推出生鮮甘藷線上訂購服務，所有甘藷從品質到大小經嚴格篩選，挑選優質且大小適中的甘藷盒裝出售，送禮自用兩相宜，團購滿額還享優惠。

另金山區農會也提供冰烤甘藷、甘藷麵條、甘藷麵線、甘藷蛋捲、甘藷酥及甘藷脆片等甘藷製品線上訂購，欲購買優質金山甘藷及甘藷製品，請洽金山地區農會，電話：02-2498-7158；或洽金山地區農會官方網站。

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