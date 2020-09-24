您見過米龍及五大傳奇神獸嗎？今日（9/22）五條港安西府特別邀請到台灣極具盛名的米藝大師葉峻男，為即將到來的台西七朝大醮進行傳統與創新完美融合的米藝創作；葉老師創作過程中完全不用打稿，將花費數十天時間，純手工打造出力拚全國第一的五萬公斤白米龍；並運用超過五種顏色以上穀豆類，搭配絢麗雷射聲光，為這次的五條港安西府慶典，帶來耳目一新的宗教信仰藝術價值，也為駐台已有二百多年歷史的五條港安西府，提升嶄新的信仰特色文化。

主委林清標表示：五條港安西府身為張李莫千歲的開基祖廟，迄今全國分靈已有二萬多尊，特在今年11月22日起，由嗣漢天師大法師張澤丕道長主持接連九天的台西大醮科儀，廣邀來自全國分靈神尊，回宮充電共同參與建醮鑑壇，一起為老祖發功，讓台灣的後疫情時代平安喜樂！林主委並表示，自他接任主任委員以來，致力為千歲廟前的廣場整地，打造台西特產美食街，恢復香科文化盛事，希望除了能保有全國最優質的無形宗教文化資產外，更注入時下創新元素，要請全國民眾到五條港安西府欣喜拜千歲，並欣賞台西的美麗創作及豐饒特產，讓大家平安健康百二歲！

創作者葉峻男道長表示，為了這次五條港安西府於百年來首次舉辦的七朝建醮，特別精心策劃全國之最的五萬公斤米龍；除了動用最多數量的白米外，另特地選擇了天然的五穀彩豆，巧妙運用豆子顏色，創作出鳳、麒麟、貔貅、獅四幅天地神獸豆繪，寓意五獸佑臺島作為醮典主題，更蘊含著安西府在五條港發跡祖廟的概念；會場中葉道長更發揮其藝術專長，在神聖性空間中配合聲光音效，可以說全球唯一的最大規模創舉！廟方並會在完成後，隆重舉行開光點眼盛會，醮典期間以每天四場的聲光表演，隆重邀請全國民眾蒞臨安西府遶壇祈福，並一探老傳統新創意的文化之旅！

五條港安西府將於11月22日起到30日的建醮期間，連續九天安排精彩的表演節目，有國寶級布袋戲大師黃俊雄率領團隊，和來自全國優秀的團隊演出，以及各項比賽活動，再搭配全國最大米龍及五瑞獸的雷射聲光表演等，可謂是場百年難得一見的宗教藝術新饗宴，盛況空前大家可千萬別錯過！除此之外安西府也特別邀請葉峻男道長設計2000套，由五枚象徵時來運轉、鎮宅求財的張李莫千歲限量紀念龍鱗套幣，歡迎民眾踴躍前往報名處登記。

(中時新聞網)