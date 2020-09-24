網紅張姓男子被《鏡週刊》爆出情史豐富，靠前女友牽線獲得「奧迪北部經銷商董事長特助」的工作，卻頂著光環到處把妹，可同時劈腿8名女子，目前的正宮身份也被挖出，是擁有26萬粉絲、身高178cm的爆乳網紅，引起社會大眾熱議。對此，張男首度發聲道歉，並澄清部分內容與事實不符。

張男23日晚間透過社群平台致歉：「不好意思，因為我的私事浪費了公眾資源，新聞報導出來之前，網路上其實已經延續了快一個月的時間，一直在思考，要怎麼做才不會傷害到曾經愛過的人，及現在愛的人。」他表示沒有公開回應，是因為被踢爆的部分內容與事實不同，不想波及無辜、造成他人二次傷害，最重要的是不想讓仇恨繼續蔓延。

張男承認自己過去的處理方式不成熟，想向因此受傷的人道歉，他虧欠的表示：「在這麼混亂的2020年因為我的關係，製造了不必要的騷動，感到非常的內疚。」並希望大家給他一點空間。

而他的爆乳網紅女友，23日也吐露心聲，表示遭到男友的前任惡意霸凌，「我不回應不攻擊，是我了解身為一個女人被傷害的心情會有多難受」加上陪伴她成長的狗逝世，家人的情緒陷入哀傷，接連的打擊都令她心力交瘁，不過，截稿至今留言處幾乎被網友灌爆，小倆口的感情動態備受矚目。

(中時新聞網)