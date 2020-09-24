泰國政府將在本周對包括臉書、谷歌、推特等公司進行法律行動，這些公司並無回應政府移除內容的要求，此舉將成為泰國首次對國際網路巨擘的反擊。

美國網路公司在截止日期前未能遵守法院的命令，泰國數位部將在周四對網路犯罪警察提交指控，泰國數位部長Punnakanta表示，該部已經告知和寄送警告兩次，但是這些公司未能遵守要求。

據CNA Asia報導，數位部長並無列舉違反內容細節以及違反何種法律，該三家美企也無立即回應評論。

泰國數位部也將同時對10名人士提起控訴，他們在上周末的集會遊行中提出批評王室的言論。

泰國有王室法(majeste law)，禁止民眾對王室成員批評或汙辱，另外泰國亦有網路犯罪法，禁止散播虛假和影響國家安全的言論。

泰國數位部在上月27日曾要求谷歌和推特限制貼文，但兩公司皆無作為。數位部也在上月同日對臉書提出關閉貼文的要求，臉書並無完全地移除貼文。臉書上月曾經封鎖了一批評王室的社團，並表示被迫如此處理。

(時報資訊)