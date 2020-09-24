歐美第二波疫情來勢洶洶，居家辦公、遠距教學的商機恐一路延續到明年，隨著9月為傳統歐美返校潮，遠距教學所帶動的Chromebook商機也持續被點名為產業熱點，AMD(超微)搶搭熱潮，針對Chromebook平台發布首款AMD Ryzen行動處理器以及最新AMD Athlon行動處理器，透過與Google聯手設計，AMD Ryzen與Athlon 3000 C系列行動處理器陣容首度把「Zen」架構帶到Chromebook，宏碁(2353)、華碩(2357)、惠普與聯想等也紛紛響應，將在2020年第4季推出新系統，隨著Chromebook市況大好，也替相關台系IC設計下半年營運增添動能。

全球晶片、筆電大廠紛紛搶食疫情下帶動的Chromebook商機，除筆電大廠出貨應接不暇外，晶片廠也是接單火熱，以台系IC設計廠來說，包括麥克風晶片廠鈺太(6679)、觸控晶片廠義隆(2458)，以及NB相關晶片瑞昱(2357)、聯詠(3034)業績都大吃補丸，先前聯發科(2454)也與廣達(2382)、宏碁等共組聯盟。本次AMD搶搭熱潮，針對Chromebook平台發布首款AMD Ryzen行動處理器，故AMD重要台系供應鏈祥碩(5269)也可望因此受惠。

Chromebook系統因在操控設計上適合教學，方便教師端授課，加上跨入門檻低，故受到遠距教學青睞，也在此波疫情下異軍突起，由於第二波疫情在歐美蠢蠢欲動，所以該趨勢不排除會繼續延燒到明年上半年。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，不論是線上、線下、外出或在家，搭載AMD Ryzen與Athlon處理器的Chromebook結合CPU、繪圖以及整體效能，滿足遠距學習與遠端工作等應用的嚴苛要求，保持生產力與效率。我們非常高興能和宏碁、華碩、Google、惠普、聯想等夥伴合作，推出首波採用AMD Ryzen核心的Chromebook新系統，讓搭載AMD核心的Chromebook機種數量大幅增加，釋出更多效能強大的產品選項。

AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器的多工與內容創作效能比前一代AMD Chromebook提升高達212%，AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器內建AMD Radeon顯示核心，為Chromebook帶來最強大的顯示效能。

(時報資訊)