還記得林書豪在NBA吹起的「林來瘋」旋風嗎？林書豪當時最感謝的一個人就是他的隊友菲爾茲(Landry Fields）。如今林書豪仍在尋求NBA第二春，而早已退役的菲爾茲則在今日獲聘擔任老鷹總管特助。

菲爾茲在2010年選秀會上第二輪第39順位加盟尼克，雖然只待了短短兩個球季，但當時剛好與林書豪是隊友，當年林書豪在紐約還沒找到住的地方，菲爾茲提供客廳沙發給林書豪，沒想到林書豪不但把握住機會，而且還颳起了林來瘋，幫助尼克打進季後賽。

林書豪當時受訪的時候特別感謝菲爾茲，直言如果沒有菲爾茲的沙發，他恐怕無法順利地站在NBA舞台。

然而菲爾茲的NBA球員生涯並不長，2012年轉戰暴龍，2015年就因為傷勢無奈的高掛球鞋退休，2016年擔任馬刺球探，隨後擔任馬刺發展聯盟球隊總管，或許是帶出了成績，老鷹決定挖腳，聘請他擔任總管特助，而這個頭銜會不會是林書豪重返NBA的一個最佳契機呢？

(中時 )