減肥可以吃柚子？中醫師表示，吃的量要控制，否則可能會變胖。（圖／許淳彰醫師提供）

中秋節將至！路邊隨處可見美味的柚子。中醫師許淳彰表示，吃柚子像在啃甘蔗，不知不覺留下一堆糖分在體內，而醣類的熱量皆是1公克4大卡，若不小心吃太多，恐會變胖！並推薦民眾每次吃四分之一到三分之一顆柚子的量就好，如果忍不住想多吃，那吃對時間很重要。

許淳彰分享，曾有病患來看診時分享，忍不住多吃許多柚子，不過感覺吃柚子可以幫助排便，感覺會瘦！但其實吃柚子只是把纖維質和水排出去，留下一堆糖分在體內；像是啃甘蔗一樣，雖把甘蔗渣全吐掉，但其實啃的時候，已喝一堆甜甜的甘蔗汁，若不小心過量，還是會變胖！

許淳彰也說，許多人覺得「柚子在水果中不算很甜」，且每100公克果肉的含糖量也不是很高，因此減肥瘦身期間，吃幾個柚子應該還好吧？他進一步解釋，100公克的柚子果肉含糖量是不算高，但一顆柚子多是好幾百公克，若不小心吃完整顆，攝取的「總糖量」就很可觀！

許淳彰指出，水果中所含的糖，其種類依甜度高低依序為果糖>蔗糖>葡萄糖>澱粉，柚子之所以吃起來沒那麼甜，是因為甜度很高的果糖和蔗糖相對較少，但是不甜不代表總含糖量少，柚子還是含有其他醣類，而只要是醣類，不管甜不甜，1公克都是4大卡熱量。當醣類太多身體就很開心的轉成脂肪儲存。

許淳彰提到，許多人好奇「減重能否吃柚子？」他個人其實蠻推薦的，因為柚子很營養，只要控制好份量，每次約吃四分之一顆（3-4瓣）大小的柚子（最多三分之一）就行。如果真的很愛柚子，想多吃的話也是可以的，就依照大許4321的飲食原則，把想吃的、愛吃的挪到早上或中下午吃吧。

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(中時新聞網)