新北市議員張錦豪爭取將橋下廣場閒置空間活化，投入經費大改造。。（張錦豪提供／許家寧新北傳真）

汐止火車站前的橋下側廣場，長期閒置荒廢，鐵絲網內遭人丟棄垃圾，環境髒亂，惹人詬病，市議員張錦豪獲台鐵同意，向市府爭取280萬元預算，結合汐止早年礦坑意象，打造共融式遊具公園，預計年底完工，讓汐止門面煥然一新。

張錦豪表示，汐止車站是汐止區門面，不過環境衛生問題，一直為人所詬病，小廣場更因為長期因為沒人管理，總是遭人亂丟垃圾，因此台鐵自去年架設鐵網封閉，相當可惜，決定向台鐵爭取把橋下廣場閒置空間活化，並投入經費進行改造。

張錦豪說，汐止除了白雲公園，市中心也要有一座共融式公園，透過市府補助230萬元打造礦坑車造型的溜滑梯、攀爬網中型遊具，公所則斥資50萬元，將以3D礦坑軌道彩繪，柱子採取煤坑口與內部意象，預計10月中旬開始進行彩繪。

目前工程進度自9月份動工，可望在年底完工，驗收後最晚明年1月即可開放市民使用，令人相當期待；張錦豪指出，未來汐止民眾將多了一個新公園廣場，大小朋友可以到公園散步、休閒遊憩，讓汐止門面有新氣象。

(中時 )