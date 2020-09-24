大貨車司機一時疏忽未將車斗放下，不慎勾扯電線造成2號誌桿倒地毀損。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

1名陳姓男子23日清晨5時許駕駛大貨車，行經苗栗縣卓蘭鎮三和路和中山路交叉口時，後車斗勾扯電線，導致2支號誌桿倒地毀損，陳姓司機嚇得不敢再開，幸好當時沒車經過，無人員受傷，不過司機粗心大意沒收車斗釀禍，除了得賠10幾萬元的維修費，還得面臨3000到9000元不等的罰鍰。

陳姓男子駕駛大貨車，昨日清晨5點多，行經卓蘭三和路和中山路交叉口時，因一時忘了將車斗收起，不慎勾扯電線連帶讓2支號誌桿倒地毀損，陳男發現釀禍趕緊停車，先是收起車斗，再下車查看把電線拿開，幸好事故當時沒有車輛經過，也未造成人員受傷。

卓蘭分駐所副所長張弘昌表示，23日清晨5點13分，陳姓司機因後車斗未確實收放，勾到號誌纜線造成號誌故障，經警方到場處理，陳姓司機酒測值為零，警方緊急通知號誌管理人員搶修，沒有造成人員受傷，現場有2號誌桿倒地毀損。

這起事故初估維修費用超過10萬元，另外大貨車未確實收放車斗釀禍，還得面臨3000到9000元的罰鍰，一時疏忽卻得付出昂貴代價，警方呼籲，大貨車駕駛人上路前，需確實檢查車輛狀況，將車斗收起，避免發生危險。

大貨車未收起車斗勾扯電線 2號誌桿倒地

(中時 )