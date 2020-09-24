歐力士昨日傳出陣中左投左澤優確診新冠肺炎，他在20日出現發燒症狀，檢測2次後於23日呈現陽性反應，不過由於左澤優都在二軍基地，與一軍並無接觸，因此今日張奕先發出戰軟銀和田毅的比賽將照常進行，張奕跳過一次輪值，休息11天後要挑戰本季第2勝。

根據日媒報導，左澤優20日晚間開始發燒到37.8，隔天燒到38度後至大阪一間醫院進行快篩，不過呈現陰性，當天體溫有降下來，不過保險起見，23日再進行PCR檢測，結果為陽性，目前隔離中，並無發燒症狀。

而在發病前48小時，左澤優18日至20日沒有隨二軍前往福岡比賽，而是留在大阪二軍基地練習，且這段期間沒有外出、外食。由於左澤優並沒有跟一軍的選手、教練有任何接觸，因此一軍與軟銀之戰仍會開打，此外歐力士二軍為保險起見，也都有進行PCR檢測，今日下午將會公布結果。

今晚將是張奕本季第6次登板，他上一次在雨中先發，不過由於壞球、保送太多，投滿5局就失2分退場，隔天被放到二軍名單，相隔11天後再度先發，期間張奕表示花了時間在修正投球姿勢，今晚要對上洋聯龍頭軟銀。

(中時 )