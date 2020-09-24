美國好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)去年底生下二寶後便鮮少出席公開場合，近日卻被外國媒體拍到現身紐約街頭，零修圖的「真實產後變化」讓不少網友看傻了眼。
現年37歲的安海瑟薇，過去曾拍過《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《悲慘世界》、《星際效應》、《詐騙女神》等多部叫好又叫座的大片，以精湛又收放自如的演技收服大眾的心。加上甜美臉蛋、水汪汪的圓潤大眼與173cm的曼妙身材，讓她成為不少人心目中的性感女神，地位無法被撼動。
去年底悄悄生下2寶的她，雖已接下新作品《女巫》的拍攝，但生活重心還是以家庭為主，加上新冠肺炎疫情持續在美國漫延，更難見到安海瑟薇的身影。不過，近日她被拍到現身紐約街頭，雖一身輕鬆打扮並戴著口罩，依然看出俐落的穿搭風格，但照片中的她看起來不僅圓潤許多，大腿也比過去還要壯碩，嚇壞不少網友。
紛紛留言表示「天哪！怎麼變這麼胖」、「大腿真的有變粗」、「美女有點發福了」、「貓女時期真是極品」；也有不少粉絲跳出來護航「哪裡胖？這是生完二胎後的正常變化」、「很正常的女性身材」、「美女胖了還是美女」引起兩方論戰。
(中時新聞網)
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