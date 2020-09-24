美國好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)去年底生下二寶後便鮮少出席公開場合，近日卻被外國媒體拍到現身紐約街頭，零修圖的「真實產後變化」讓不少網友看傻了眼。

現年37歲的安海瑟薇，過去曾拍過《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《悲慘世界》、《星際效應》、《詐騙女神》等多部叫好又叫座的大片，以精湛又收放自如的演技收服大眾的心。加上甜美臉蛋、水汪汪的圓潤大眼與173cm的曼妙身材，讓她成為不少人心目中的性感女神，地位無法被撼動。

在 Instagram 查看這則貼文 Anne Hathway（@annehathaway.4）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 11:58 張貼

去年底悄悄生下2寶的她，雖已接下新作品《女巫》的拍攝，但生活重心還是以家庭為主，加上新冠肺炎疫情持續在美國漫延，更難見到安海瑟薇的身影。不過，近日她被拍到現身紐約街頭，雖一身輕鬆打扮並戴著口罩，依然看出俐落的穿搭風格，但照片中的她看起來不僅圓潤許多，大腿也比過去還要壯碩，嚇壞不少網友。

紛紛留言表示「天哪！怎麼變這麼胖」、「大腿真的有變粗」、「美女有點發福了」、「貓女時期真是極品」；也有不少粉絲跳出來護航「哪裡胖？這是生完二胎後的正常變化」、「很正常的女性身材」、「美女胖了還是美女」引起兩方論戰。

Cover girl put that bass in your walk



Anne Hathaway serves kisses in cute face mask and casual chic plaid blazer look as she steps out of hair salon in NYC pic.twitter.com/6qIjkiekgA — Anne Hathaway The Grand Witch; New Era (@AnneHathabae) September 20, 2020

(中時新聞網)