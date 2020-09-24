雖然已經是九月，但台灣天氣仍熱到讓人受不了，也因如此，常在路上看到許多清涼畫面，尤其機車女騎士或後座女乘客，往往衣服布料都不會穿太多，如果又是一個身材火辣、長得漂亮的白皙妹子，肯定成為一堆男生的捕捉畫面。

日前有一名有網友在臉書社團「爆廢公社」分享了2張機車後座女乘客的畫面，並寫下「不知怎麼了，後面一直叭叭我。是我開太慢嗎？還是擋住他們」。網友看到照片秒懂，原來是原PO為了看一部機車後座妹子「喬奶」，才會開這麼慢。

原PO盯看時，下秒白皙女乘客竟作出「喬奶」動作。（圖／翻攝自臉書）

照片中可見，原PO開車疑似在等紅燈，不料車子旁邊的一部機車的後面女乘客，穿著相當清涼，露出美背與一雙修長白皙美腿，看起來上圍還算豐滿，就在PO忘情盯看的同時，妹子下一秒居然把手放在雙頭燈上，在馬路上大方喬奶，原PO因為看的目不轉晴，才會被後面的車按喇叭催趕。

妹子「喬奶」照片曝光後，吸引不少老司機留言「為啥會在車上喬奶呢? 因為沒穿胸罩 震一震就跑偏了?」、「很難專心開車」、「真香」、「外面真的太熱了」、「別人也要看啊，自己獨享當然會被叭」。

另有人不以為意說：「還好吧，沒掉出來都還好」、「應該不是男女朋友關係吧，用手擋著胸部不去貼到男生後背！」、「感覺OS台詞：老公 我胸部是不是掉在路上了」、「感覺是工具人載妹」。

(中時新聞網)