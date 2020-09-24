香港交易所於5月27日與MSCI簽訂授權協議，未來37檔期貨將由新加坡交易所（SGX）改為香港交易所（HKEX）發行，並於7月6日正式推出摩台指數期貨（摩台指）；新交所在失去摩台指後立即改與富時羅素合作，於7月20日推出富時台灣指數期貨（富台期），以因應摩台指移轉後帶來的影響，新交所日前通知摩台指將於今年11月起停止交易，10月份契約最後交易時間為10月29日下午13:50止，若未在時限前將部位平倉，該部位將會參與結算。

距新交所摩台指結束交易僅剩約5週的時間，元大期貨（6023）觀察近期交易量能，發現近期摩台指及富台期的成交量都明顯放大，根據路透數據指出，其中富台指自8月19日以來，每日成交量多在2萬口以上，9月以來平均成交口數達到2.96萬口，亦較8月的1.67萬口明顯增加，9月7日時更達到6萬口。港摩台由『新』轉『港』的動力也逐步加溫，截至9月23日的13:30為止，已逾2.37萬口，量能大幅放大，更是突顯市場量能及OI轉換的需求性，另外隨著新交所摩台指於10月29日下架的日期逐漸逼近，預期將有更多新交所的摩台指既有交易者會將部位轉移至港交所，成交量能可望越趨於活絡。

富台期所追蹤的標的指數為FTSE Taiwan RIC Capped Index，其限制單一成分股權重不超過20％，4.5％以上所有成分股權重之和，不超過總權重的48％（每季調整一次，最新調整時間為9月18日）；摩台期所追蹤的摩台指數則取自台灣上市及上櫃約90檔股票組成，包括大、中及小型企業。因為富台指有納入權重上限的條件，以影響台股表現最重要的權值龍頭──台積電為例，以9月22日的收盤價為例，在台灣加權指數權重為29.61％，在摩台指的權重則高達45.43％，富台指僅20.17％，顯見台積電在富台指與摩台指的權重差距高達25％。

此外，資訊類股於摩台指權重高達71.2％，高於加權指數與富台指，而富台指金融類股比重約19.6％，相較其他指數為高，不同的標的或產業權重，亦可提供跨市場不同需求的交易思維。今年以來，台積電股價屢次創下新高，還原權值的累計漲幅更達到34％，摩台指的表現強過於台指期及富台指，對於配對與價差交易的功能性可望更彰顯。

元大期貨認為，目前連同於台灣期交所掛牌的台指期，即使新交所摩台指於11月後下市，未來仍有三檔期貨同時追蹤台灣指數，有利整體市場規模放大，並帶動更多資金、拉高投資者參與率及台股於國際間的關注度，因此，長期而言，新加坡、香港及台灣市場量能的提升，更可望持續推升台指相關的期貨市場新動能。

(工商 )