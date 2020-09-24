台灣約有70％的居民住在受熱島效應影響的都會區，因此如何營造都市林以減緩都市高溫對居民的衝擊是至關重要的課題。林業試驗所為了驗證都市林的降溫效能，在今年夏季期間(7-8月)間採用微氣候監測儀器觀測都市公園內外的微氣候差異，發現台北植物園內的林下平均溫度低於周邊道路約2℃，顯示都市林有明顯的降溫效果。

就時段而言，林試所發現，台北植物園在中午時段的降溫效應較清晨、傍晚更加明顯。在中午時段，台北植物園林下與周邊道路溫差明顯較清晨、傍晚高，如果加上太陽輻射影響，中午時段在植物園林下與周邊道路的體感溫度差異會高達10℃。許多都會區民眾在炎炎夏日喜歡來到綠樹成蔭的公園來散步、運動，除了空氣好外，徐徐涼風也是吸引民眾的重要因素。在全球暖化與極端天氣日趨頻繁的情境之下，受到都市熱島效應影響的都會區居民應該更能深刻感受「都市林」的重要性。

林試所指出，除了氣候暖化的全球趨勢外，都市開發造成綠地減少是造成都市熱島效應(Urban Heat Island Effect)形成的主要原因之一，根據內政部營建署的統計資料顯示，目前台灣六都平地的綠覆率都<10％，遠低於號稱花園城市的新加坡（約40％）及許多國際重要都市，因此增加都會區的綠覆率，尤其是樹木綠蔭的覆蓋率是改善臺灣都市熱島效應的重要工作。

林試所指出，就都市更新角度而言，台灣都會區密布老舊建築，如能將低層樓的老舊建物逐步更新為高層樓的新建物，就可釋放出許多可增加綠覆率的空間。如能透過合理的都市規劃、建築法規修訂，並經由公民教育，強化居民對都市綠化的重視，應可逐步增加臺灣都會區的整體綠覆率，改善都市的熱島效應，提升全國高達70％以上居住在都會區民眾的生活福祉。

(工商 )