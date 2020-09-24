新北議員陳明義號召林口民眾發動連署，盼讓政府重視林口交通族心聲。（陳明義提供／許家寧新北傳真）

國道1號林口交流道長期塞車，新北市府建議高公局將林口南出、北入匝道同時思考，國民黨市議員蔡淑君也支持「雙管齊下」，只有南出等於只做一半，無法問題真正解決，市議員陳明義也發起連署，站在分隔島向往來車輛發傳單，爭取民意支持。

高公局8月時計畫在林口交流道南出增設2高架匝道，分別通往林口、龜山，希望舒緩交通壓力，並送交通部，引發譁然，新北市長侯友宜會勘時當場發難，不滿重大專案，卻事先未和地方溝通，交通部長林佳龍允諾3個月後再提出修正。

蔡淑君表示，林口A南出交流道改善工程計畫，早在2014年起就陸續提出，奮鬥多年仍無下文，如今敗部復活，她說，林口及龜山匝道端上班尖峰高達8成是1人開車，北上立體化匝道也該一併納入考量，不但節省工程成本，對林口未來交通才有幫助。

同黨議員陳明義則號召林口民眾發動連署，上班時間站在安全島發連署單，強調現在不做以後真的就沒有機會了，希望在關鍵90天內可以集結林口人的力量一起向高公局表達林口人的訴求，呼籲大家應團結一心一起解決林口交流道塞車的夢靨。

針對林口人口數將突破12萬人，陳憂心未來將面臨到交流道永遠都是塞好、塞滿狀況，蔡淑君也希望在部長林佳龍居中協調下，機場捷運票價能在桃園與新北兩市資產積極溝通後，取得降價的好消息，減少汽車用路人，改多搭乘大眾捷運工具。

(中時 )