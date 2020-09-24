鋼印口罩24日正式開賣，國產的平面醫用口罩應有「MD」及「Made In Taiwan」的字樣，非雙鋼印合法口罩可販賣至今年12月24日，雙鋼印口罩目前僅提供藥局販賣，超商不得預購，提醒民眾應購買口罩時，應確認外包裝標示醫材許可證字號及製造廠名稱等資訊。

桃園市長鄭文燦24日至健保特約藥局關心雙鋼印實名制口罩銷售情形，他表示，24日起國產製作的平面醫用口罩，必須逐片在口罩邊緣1.5公分以內標示大於0.4公分的「MD」及「Made In Taiwan」字樣，實名制醫用口罩也一樣同步供應販售，以確保國產平面醫用口罩不會與其他口罩混淆，強調雙鋼印口罩僅提供藥局販售，目前不提供超商及其他通路。

24日起國產平面口罩應印有國產的平面醫用口罩應有「MD」及「Made In Taiwan」的字樣，「MD」可位於左邊及右邊，其他合法口罩僅能販售至12月24日。（姜霏攝）

衛生局長王文彥提到，23日前合法生產的平面醫用口罩，可販售至今年12月24日，12月25日之後只有雙鋼印的口罩及經衛生局驗章的國產平面醫用口罩才能販售，呼籲民眾買非實名制的盒裝醫用口罩，一定要在藥局、藥粧店、醫療器材販賣業等合法通路購買，並確認完整外包裝上必須有「衛部(署)醫器製(壹)字第000000號」或「衛部(署)醫器輸(壹)字第000000號」醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等相關資訊，避免購買來路不明之口罩。

衛生局呼籲民眾買非實名制的盒裝醫用口罩，一定要在藥局、藥粧店、醫療器材販賣業等合法通路購買。（姜霏攝）

藥局每天供應成人口罩1800片、兒童口罩200片，民眾憑健保卡2個禮拜可購買9片口罩，桃園市藥師公會理事長鄭志宏坦言，該政策是因應當時口罩量不足，現在產量已足夠，應提升領用量並降低領用率，減少民眾排隊的情形。

(中時 )