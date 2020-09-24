中興高中體育組長李彩華，喜悅地從教育部長潘文忠手中接下貢獻獎（中興高中提供／黃立杰南投傳真）

中興高中體育組長李彩華，榮獲109年度教育部體育署活動貢獻獎，本月16日由教育部長親自頒獎。李彩華老師說，我的教育生涯都奉獻給學生和體育運動，能在快退休前拿到教育部的獎項肯定，感謝學校的傾力支持，也對教書這份工作無怨無悔。

李彩華老師說，他從學生時期即投身體育，於文化大學畢業後，先留在台北任教，接著返回故鄉南投中興高中教書。「回家鄉教書就多了更多責任感。」李彩華熱情地表示，中興高中的學生都很有愛心和責任感，學校舉辦社工活動多年，主動加入的莘莘學子越來越多。

以關懷高齡者的志工活動為例，李彩華老師用引導的方式，在課堂中先分析社區進步的方法，鼓勵學生思考自己土生土長的社區，如何面對高齡化社區；接著實際帶學生利用假日，進行和長者互動的關懷活動。現在每次週末的志工活動，都有50位以上的學生自主參加。

中興高中校長陳江海表示，學校戮力發展學生全能學習，會讀書之外，當然也要愛社會，積極和社區交流，培養文武雙全的學生，找到能貢獻一生的志業。

中興高中是南投縣內升學表現相當優異的學校，在教學規劃上求新求變，讓學生找到所愛、適性學習，希冀得到每一位入學生和家長的信任，讓莘莘學子們在家鄉獲得優質的教學資源。

(中時 )