歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

譚艾珍的女兒、女星歐陽靖今年3月宣布閃婚雙喜臨門，另一半是交往5年的日籍攝影師RK，8月她順利「卸貨」生下兒子「新醬」，3天前她從月子中心「畢業」，要迎接挑戰照顧兒子。昨(23日)她發文透露離開台北，決定獨自帶著新醬到台南居住，別人問她為什麼，她則說是希望讓孩子到沒那麼潮濕的環境成長，減少過敏原，主因充滿母愛。

歐陽靖坦言本來沒有想過要去月子中心，也覺得身為職業婦女休息一個月太浪費時間，加上日本沒有坐月子習慣，認為老公應該無法理解，但在朋友介紹下，她才知道到了月子中心不只能休息，也能透過專業人員學習到帶寶寶技能，歐陽靖說：「是我人生最充實、幸福而值得的一個月。」

昨歐陽靖分享，離開月子中心的第一天，自己就毅然決然從住了幾十年的台北搬到台南新家，「或許接下來收入少一點、與台北的好友相聚不方便一點，但能讓新醬與毛小孩們在沒那麼潮濕的環境下成長，稍微減少過敏原，大人的生活步驟也不再緊迫，減少身心靈的壓力。」

離開熟悉的生活圈，歐陽靖坦言最難的就是斷捨離，但知道唯有放下才能得到更多，「往後，大家可能會在台南某處看到我跟艾珍阿嬤抱著新醬去吃小吃，也或許看到我在海邊慢跑。雖然目前剛搬家還一團混亂，但我期待著悠閒愜意的新生活到來」，「台南，請多多指教」，網友也支持她說：「歡迎妳來，慢活台南」、「歡迎來台南，期待巧遇」、「台南真的是個適合小孩居住的地方，在北部住了30年，依然不習慣北部氣候被過敏困擾的過來人」、「當初也是因為小孩過敏，醫生一句搬到乾燥的地方就會好多而興起了搬到南部」。

(中時新聞網)