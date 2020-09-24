幸福月夜，2020新北市新莊中秋音樂饗宴，9月26日晚上在新莊體育場陽光草坪登場，現場除柚驚柚喜趣味遊戲，今年也邀請氣球天使與新莊鼓藝團開場表演，以及金曲歌后張秀卿、萬芳等歌手獻唱，讓補班日下班的市民朋友，提前歡度中秋夜。

每逢中秋佳節，新莊區公所都會舉辦中秋音樂饗宴與市民同慶，今年特別安排充滿童趣的「氣球天使」暖場秀與振奮人心「新莊鼓藝團」開場為表演拉開序幕，期盼在佳節前夕，藉由美妙動人歌聲，增近親子互動，慰勞上班辛苦的民眾。

將邀台語金曲歌后張秀卿登台獻唱，接著《聲林之王》歌手張若凡以清亮嗓音帶來聽覺享受，接下來是人氣樂團美秀集團與R＆B王子王大文，還有甜美活潑的張文綺等精彩演出，壓軸則由電視主題曲女神萬芳以溫暖柔美的聲音，要讓樂迷大飽耳福。

現場「柚驚柚喜」趣味活動於21日起開放網路報名，迅速額滿，屆時將一起同樂、小試身手，新莊區公所也將在活動當天巨星開唱前，頒贈八里文旦柚給盲人重建院及樂生療養院，讓院生共同歡度佳節，感受過節的溫馨。

(中時 )