美元22日收在近兩個月以來的高點，反彈氣氛濃厚，美元指數正2 ETF（00683L）近期成交熱度也上升，統一證看好投資人對美元投資工具需求增加，發行市場獨家美元指數ETF權證－美指2X統一03購01（072300），欲把握短期美元反彈走勢，可利用權證拉高獲利槓桿。

統一投顧表示，美國疫情影響減弱，經濟動能加速回升，估計年底前Fed的擴表力度將不及ECB，美元進入強勢整理，成為美國總統大選前的避險買盤，上修看法至93～95元。國內市場相較於一倍的美元指數ETF，槓桿型的成交量大許多，顯見投資人對槓桿型美元指數的青睞，統一證抓住熱潮發行權證，讓積極型的投資人可以槓桿加槓桿，獲利加倍。

統一證券金融商品部表示，貨幣一向波動較低，因此投資人要參與行情會冀求槓桿工具，讓獲利更有感；此次發行的美元指數正2權證價格在1元以上，價平，行使比例達0.7，俱備與標的緊密連動的條件。

統一證今年積極發行權證，最高逾兩千檔、是有史以來最多，發行標的也諸多嘗試，除了美元指數正2為獨家，連結美國尖牙股的FANG+指數也為獨家權證發行標的。美元指數正二美指2X統一03購01逾23日掛牌即賣出500張，標的上漲逾3％，看好美元的投資人可把握。

(工商 )