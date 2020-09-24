美時（1795）24日宣布，榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）。這是該公司繼去年榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）頒發「亞太企業精神獎」（APEA）後，今年再度於亞太地區19個國家超過兩百件申請專案中脫穎而出。

亞洲企業商會主辦的「國際企業社會責任高峰會」（International CSR Summit）今年以「獲利之外：創造一個平衡的世界（Purpose Before Profits: An Equilibrium World）」為主題，廣邀亞太地區19個國家超過600名關注CSR議題的企業領導人參與盛會。

美時總經理Petar Vazharov表示：「抗癌治療的高成本與患者用藥可近性問題一直都是全球藥界致力改善的目標，而美時近年來持續不懈地專注強化其領先之癌症用藥領域，持續投入製造利基並結合美國母公司艾威群佈局全球的市場網絡，在不斷成長的抗癌藥品市場中，以提供全球病患高品質、高近用性、可負擔的癌症用藥為己任，持續為提升人們的健康福祉而努力，進而讓全球人們都能擁有可負擔且高品質的醫療選擇。」

美時善用旗下的企業資源，積極實踐聯合國提出的「永續發展目標(SDGs)－SDG03健康與福祉、SDG08就業與經濟成長、SDG10減少不平等」等企業社會責任目標，致力降低藥品負擔及社會成本，以減少全球病患因高昂醫療費用而延誤治療之可能，因而獲得「亞洲企業社會責任獎」的肯定，也是今年唯一一家獲獎的台灣藥廠。

除了在企業社會責任(CSR)的實踐獲得國際獎項肯定，美時的營運績效在今年亦先後入榜天下雜誌「兩千大製造業」第316名，及「快速成長一百強」之「快速成長營收十強」第3名。

(工商 )